Могул. Александр Смышляев стал вторым в квалификации

В Пхенчхане продолжаются соревнования по могулу. Вслед за женщинами первую квалификацию выполнили мужчины. Александр Смышляев показал второй результат и пробился в финал.

Единственный представитель России Александр Смышляев показал второй результат 83,93, что позволило ему пробиться в финал напрямую. Лучшим результат у канадца Майкла Кинсберри. На третьем месте спортсмен из Казахстана Дмитрий Рейхерд.

В финал отобрались десять спортсменов, показавших лучший результат. Вторая квалификация и финал пройдут 12 февраля.