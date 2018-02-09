В Москве заметно потеплеет

В последний день рабочей недели температура воздуха в Москве заметно поднимется. Это произойдет потому, что на регион будет оказывать влияние теплый сектор далекого циклона, передает Центр погоды ФОБОС.

Возможны слабые снегопады. В Москве будет от минус трех до минус пяти градусов, по области – от минус двух до минус семи. Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление понизится до 752 миллиметров ртутного столба.