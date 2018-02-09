Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу

В Пхенхчхане продолжается командный турнир по фигурному катанию. Вслед за мужчинами на лед с короткой программой вышли спортивные пары. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат и улучшили положение нашей сборной.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов прекрасно выступили в короткой программе. Судьи оценили выступление Евгении и Владимира в 80.92 балла, что принесло им победу в короткой программе и 10 очков в копилку сборной. Второй результат у канадской пары Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд 76,57. Третье место заняли фигуристы из Германии лена Савченко/Бруно Массо — 75,36.

После двух видов впереди сборная Канады – 17 очков. На втором месте сборная США – 14. По 13 очков у сборных России и Японии. В первом виде соревнований – короткой программе у мужчин россиянин Михаил Коляда показал восьмой результат.