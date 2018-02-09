Виталий Мутко: без лидеров нашей команде придется сложно

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение выездной панели Спортивного арбитражного суда, отклонившей апелляции 47 российских спортсменов на недопуск их Международным олимпийским комитетам к Играм в Южной Корее. Чиновник заявил, что иного он и не ожидал.

"Это решение, конечно, другим и не могло быть. Сама формула приглашения такова, что ее крайне сложно оспаривать, несмотря на то, были ли вообще нарушения, суд и следовал этому. Сама процедура недопуска непрозрачная и не добавляет организации авторитета в глазах болельщиков", — цитирует Мутко ТАСС.

Кроме того, он заявил, что нашей команде придется сложно без лидеров на Олимпиаде в Пхенчхане. "Без лидеров им сложно, конкурентной среды мало. Нужно сосредоточиться на поддержке команды. Главное, чтобы на Играх у кого-то среди организаторов не было соблазна укрепить себя по линии дальнейшей дискредитации спортсменов, чтобы отношение было ко всем одинаковое", — добавил вице-премьер РФ.

Напомним, что 9 февраля выездная панель CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов, подавших иски на решение Международного олимпийского комитета не приглашать их на Олимпийские игры в Южную Корею.