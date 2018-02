В Таиланде задержан россиянин по запросу США

По запросу ФБР США в Таиланде полицией задержан российский гражданин, которого американские правоохранительные органы обвиняют в интернет-мошенничестве и хакерских атаках, передает РИА Новости.

По информации газеты Bangkok Post, в деловой части Бангкока в районе Сукхумвит в одном из кондоминиумов взят под стражу проживавший там шесть лет гражданин РФ Сергей Сергеевич Медведев 1987 года рождения.

Власти США подозревают Медведева в том, что он является вторым организатором и руководителем международной группы хакеров, осуществлявшей крупные мошеннические операции, торговлю наркотиками и оружием через "черный" интернет-сайт. Отмечается, что сайт существует под лозунгом In Fraud We Trust (Мы верим в мошенничество), перефразированным лозунгом In God We Trust (Мы верим в Бога), который печатается на долларовых банкнотах США.

Задержание стало частью глобальной операции ФБР против мошеннической хакерской группы, проводимой уже несколько месяцев.

Между тем в посольстве РФ в Бангкоке заявили, что о задержании россиянина узнали из газеты, официальной информации о задержании таиландские полицейские органы пока в дипмиссию не передавали.