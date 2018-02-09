4 квартиры, 6 автомобилей и 195 часов: имущество Хорошавина передали государству

Экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин, которого сегодня приговорили к 13 годам колонии, очень любил роскошь.

В его коллекции было 195 часов на общую сумму 602 миллиона рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тысяч долларов. А незадолго до задержания Хорошавин заказал себе еще одни часы стоимостью более 36 миллионов рублей.

Также чиновник владел четырьмя квартирами (общей стоимостью свыше 240 миллионов рублей), шестью гаражами (более 2,9 миллиона рублей) и шестью автомобилями, среди которых Mercedes-Benz (стоимостью 11 миллионов рублей), Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne (общей стоимостью более 23,3 миллиона рублей) и два Lexus. Все это было передано в доход государства, как и жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, а также более 700 миллионов рублей, ювелирные изделия и иные ценности.

Как рассказала ТАСС официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, часть имущества Хорошавина не была задекларирована.

Городской суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Он был лишен всех государственных наград. Также ему запретили занимать в течение пяти лет после освобождения государственные должности.