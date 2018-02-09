В Южную Корею прилетела сестра лидера КНДР

В аэропорту Инчхон приземлился спецрейс, доставивший в Южную Корею делегацию высокопоставленных лиц из КНДР. В ее составе председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам, который формально считается главой северокорейского государства, а также сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, отвечающая за вопросы пропаганды в стране – она стала первым членом семьи руководителя Северной Кореи, кто прибывает к южным соседям.

Делегация пробудет в Пхенчхане в течение трех дней. Ожидается, что представители Северной Кореи примут участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр, а затем встретятся с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и посетят торжественный ужин, на котором также будут присутствовать вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает РИА Новости.

Сеул уже заявил, что использует Олимпиаду как возможность для мирных переговоров по ядерной программе Пхеньяна.

Ранее Комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи одобрил поездку делегации из КНДР на Игры.