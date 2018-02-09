В Бразилии стартует карнавал

Полтора миллиона туристов со всего мира ожидают в ближайшие дни в Бразилии — там начинается карнавал. Официальное открытие состоится 9 февраля в Рио-де-Жанейро, передает телеканал "Россия 24". По прогнозам, красочные шествия могут принести в казну города более миллиарда долларов.

По традиции, начало праздника будет отсчитываться с того момента, когда украшенный блестящими камнями символический ключ от Рио-де-Жанейро будет передан королю Момо — хозяину праздника. На его роль специальное жюри ежегодно избирает самого высокого и тучного мужчину.

В торжественном событии примут участие и еще несколько важных персонажей. Речь идет, в частности, о королеве карнавала, которая появится в сопровождении первой и второй принцесс, передает ТАСС.

Эти роли также распределяют между претендентками путем голосования. Причем, после завершения праздника работа победителей конкурса не закончится: и король, и королева, и обе принцессы в течение года будут участвовать в мероприятиях, направленных на его популяризацию.

За звание победителя парада поборются представители 12 школ самбы. Танцевальные выступления проходит на Самбодроме — это уникальное сооружение, построенное по проекту известного архитектора Оскара Нимейера, длиной 700 метров и шириной 13 метров. Трибуны высотой в трехэтажный дом рассчитаны на 70 тысяч зрителей.

В этом году власти Рио решили усилить меры безопасности. В частности, участников карнавала будут проверять на трезвость, чтобы избежать несчастных случаев.

В 2017 году праздник был омрачен трагедией: одна из этих движущихся конструкций в самый разгар карнавала потеряла управление и врезалась в ограждение. В итоге травмы получили 20 человек, одна из пострадавших скончалась.