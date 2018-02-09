ЦБ отозвал лицензии у банка и трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензию у банка "Финансово-промышленный капитал", а также трех страховых компаний.

В ЦБ заявили, что банк неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, установлено, что "Финансово-промышленный капитал" проводил теневые операции, которые не были отражены в бухгалтерском учете и отчетности.

В отношении банка неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в частности ему ограничивали прием вкладов от населения. Но руководство и собственники ничего не сделали для нормализации работы. Банк занимал 297-е место в банковской системе РФ и являлся участником системы страхования вкладов.

Кроме того, Банк России отозвал лицензии на разные виды деятельности у страховой группы "АСКО", страховой компании "Инвест-Полис" и Русско-английского страхового брокера. Так, компания "Аско" в установленный срок не устранила выявленные нарушения страхового законодательства. В связи с отзывом лицензий "АСКО" обязана принять решение о прекращении деятельности, исполнить обязательства, в том числе произвести выплаты по наступившим страховым случаям.