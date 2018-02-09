На борту самолета скончался пассажир после приступа психоза

На борту самолета, следовавшего по маршруту Москва-Барнаул, после приступа психоза скончался пассажир, передает "Интерфакс".

Один из пассажиров самолета "Уральских авиалиний" сразу после взлета стал вести себя странно. Мужчина разбрасывал обувь по салону, издавал странные звуки, многократно открывал и закрывал снаружи двери туалетов. Экипаж доложил об этом диспетчерам, восприняв его как авиадебошира.

Примерно через полтора часа после взлета, мужчина почувствовал себя плохо, из носа у него пошла кровь, а изо рта — пена, он упал на пол и в конвульсиях скончался, не дождавшись экстренной посадки в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово".