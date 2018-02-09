Могулист Смышляев: не было времени подготовиться нормально

Бронзовый призер сочинской Олимпиады в могуле Александр Смышляев оценил свое выступление в квалификации на Играх в Пхенчхане, заявив, что его нынешний проезд был одним из лучших за последнее время. Напомним, что россиянин вышел в финал турнира, показав второй результат дня.

"Из всего того, что я здесь натренировал, из всех здешних проездов нынешний был одним из лучших. Четырехлетняя подготовка была смазана из-за травмы. Я сейчас только-только вошел в свой позапрошлогодний настрой. Ничего выше я, наверное, показать не смогу. Не было времени подготовиться нормально. Более-менее на трассу зашел только в ноябре", — приводит слова спортсмена "Команда России".

Также он рассказал о своих шансах на медали в турнире. "Для меня явный фаворит Майкл Кингсбери. Здесь он показывает себя отлично. Да и на протяжении всего сезона какие-то фантастические результаты показывает. Второе-третье места и последующие — это уже будут разборки между мной и остальными сильными соперниками", — добавил Смышляев.