Керлинг. Россияне одержали третью победу подряд на Олимпиаде

На Олимпиаде продолжаются соревнования по керлингу в дабл-миксте. Российская пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий встречалась в 4-м раунде кругового этапа с дуэтом из Китая Ван Жуй и Ба Дэсинь. В напряженном поединке керлингисты из России сумели победить соперников со счетом 6:5.

К середине встречи россияне повели со счетом 3:0. Однако затем китайские спортсмены сумели отыграть преимущество наших керлингистов. Дело дошло до экстра-энда. И все же Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий смогли решить исход матча в свою пользу — 6:5.

Ранее наш дуэт обыграл сборные Финляндии и Норвегии и уступил американской команде.