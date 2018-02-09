В Екатеринбурге 5-летняя девочка одна ушла из сада

В Екатеринбурге пятилетняя девочка одна ушла из сада.

Все произошло во время дневной прогулки. По словам воспитательницы, она отвлеклась на других детей, которые скатывались с горки. Девочка ушла из сада около 11:20, а заведующая обратилась в полицию только в 12:00.

Как сообщает "Интерфакс", девочку, одну гуляющую по улицам города, обнаружили сотрудники полиции. Ребенок отсутствовал в саду около полутора часов.

Периметр детсада огорожен забором, калитка и ворота закрываются на щеколду. По данному факту проводит проверку прокуратура. Будут опрошены сотрудники детского сада и установлены обстоятельства происшествия.