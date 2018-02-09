Павел Колобков: россиян не пригласили на Игры без уважительных причин

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Спортивный арбитражный суд, отклонивший апелляции 47 российский спортсменов, принял аргументы Международного олимпийского комитета. Решение CAS спортивный чиновник назвал несправедливым, поскольку россиян не пригласили на Игры без уважительных причин.

"Мотивировочные части еще не опубликованы, но понятно, что CAS просто принял аргументы МОК, признав тем самым, что МОК имеет абсолютную свободу действий в принятии решений — приглашать или не приглашать спортсменов на Олимпийские игры", — цитирует Колобкова ТАСС.

Кроме того, он заявил, что подобное решение Спортивного арбитражного суда считает несправедливым, поскольку российские спортсмены не допущены до Олимпиады в Южной Корее без уважительных причин. "В настоящее время они со своими адвокатами изучают различные варианты действий в рамках правового поля", — добавил министр спорта.