Путин посетит съезд РСПП

Президент РФ Владимир Путин выступит на отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Как уточнили в пресс-службе Кремля, на съезде будут обсуждаться вопросы снижения административных барьеров, оптимизации государственного контроля и развития конкурентной среды, повышения производительности труда и другие вопросы.

В интервью ТАСС глава РСПП Александр Шохин напомнил, что участие главы государства в съездах стало традицией.

"Надеемся, что общение с ним будет происходить в традиционных форматах, а именно: он выступит на съезде, послушает несколько выступлений, прокомментирует их, и затем, надеемся, вновь сформированное бюро РСПП будет иметь возможность закрытой, неформальной встречи с президентом", — сказал Шохин.

Выступая на съезде РСПП в прошлом году, Путин сказал, что сейчас ключевые задачи государства и бизнеса — это структурные реформы, повышение производительности труда и внедрение новых технологий. Кроме того, темпы роста российской экономики в ближайшие три года должны превысить общемировые.