Основные элементы железнодорожной части Крымского моста готовы на 50%

Основные элементы железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив между Крымским полуостровом и остальной частью Россией готовы более чем на 50%, передает ТАСС.

Как сообщил в пятницу информационный центр "Крымский мост", под железную дорогу из Краснодарского края в Крым строители уже погрузили 95% свай железнодорожной части моста, кроме того, сформировали 190 из 307 опор, а также собрали более 40 тысяч из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. В текущем году мостоотряды активно осваивают морские участки строительства железной дороги: на одном из них уже выполняется надвижка пролетов над акваторией.

Железнодорожную часть моста введут в эксплуатацию в 2019 году одновременно со строящимися сейчас железнодорожными подходами.

Мост в Крым — самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его длина составит 19 километров. Он соединит Крымский полуостров с остальной Россией. Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется до конца 2018 года.

В информцентре сообщили, что в феврале стройка Крымского моста перешагнула очередной годовой рубеж: погружение первых свай моста началось в феврале 2016 года.

Строительством моста занимается надежная команда из более 13 тысяч человек. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.