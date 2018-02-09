В Петербурге пенсионерка стала жертвой упавшей сосульки

В Санкт-Петербурге упавшая сосулька убила пожилую женщину. ЧП произошло во дворе дома на улице Репина во время уборки наледи с кровли.

"По словам очевидцев, женщина сама преодолела сигнальное ограждение для того, чтобы покормить бездомных животных", — сообщили ТАСС в администрации Василеостровского района.

После падения льда пострадавшую женщину срочно доставили в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ.