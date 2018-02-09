Фигуристы Тарасова и Морозов больше не выступят в командном турнире

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, победившие 9 февраля в короткой программе, больше не примут участия в командных соревнованиях. В произвольной программе вместо них могут выступить либо Наталья Забияко и Александр Энберт, либо Кристина Астахова и Алексей Рогонов.

"Мы не будем выступать в произвольной программе командного турнира. Нам нужно время подготовиться к индивидуальному турниру, мы на него нацелены", — цитирует Тарасову и Морозова ТАСС.

Напомним, что изначально в командном турнире должны были выступить олимпийские чемпионы 2014 года Ксения Столбова и Федор Климов. Однако Международный олимпийский комитет не пригласил Столбову на Игры в Южную Корею без объяснения причин.

В рамках командного турнира спортивные пары выступят с произвольной программой 11 февраля.