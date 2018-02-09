В США Собчак позавтракала с Трампом и получила подарок

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Президентские выборы 32 минуты назад
В США Собчак позавтракала с Трампом и получила подарокЧитайте нас в Telegram
Ксения Собчак одной из последних зарегистрирована в качестве кандидата на пост президента России. Получить соответствующее удостоверение лично она не смогла, потому что находится в поездке в США. Там кандидат провела несколько встреч, в том числе с конгрессменами.
Известие о регистрации в качестве кандидата на выборах президента России застает Ксению Собчак во время ее поездки в Америку. Последний пункт программы — выступление в институте Гарримана при Колумбийском университете.
Среди выпускников этого академического центра – политолог Збигнев Бжезинский, посол США в СССР Джек Мэтлок и первая женщина-госсекретарь Мадлен Олбрайт. Впрочем, послушать Собчак пришли не только те, для кого Россия представляет профессиональный интерес, но и живущие в Нью-Йорке соотечественники. С ними Собчак говорила уже на родном языке.
"Я сделаю все, чтобы молодые и талантливые русские люди, которые уехали когда-то по разным причинам из нашей страны, захотели вернуться. И это нужно делать не угрозами, не бряцанием оружием, а делать так, чтобы создавать, прежде всего, экономические условия, чтобы люди сами захотели вернуться и делать что-то для нашей Родины", — заявила она.
В Нью-Йорк Собчак приехала из Вашингтона, где побывала на национальном молитвенном завтраке, который ежегодно организует президент США. Возможность неформально пообщаться с влиятельными американцами она использовала, чтобы обсудить состояние двусторонних отношений. Собчак верит в народную дипломатию.
"В ситуации практически холодной войны, в которой мы находимся, очень важно образовывать внеправительственные связи, — считает Собчак. — Как мы помним, это движение существовало во времена холодной войны, когда различные ученые, политики, журналисты на неформальных встречах обсуждали границы будущего мира и возможности компромисса и шагов навстречу. К сожалению, сейчас мы находимся в ситуации, когда это единственная возможность услышать друг друга, передать позиции друг друга и как-то сделать шаги навстречу друг другу".
Была Собчак и на CNN, где дала интервью известной ведущей Кристиан Аманпур. На сайте телеканала полную версию разговора анонсировали под громким заголовком, который явно должен был увеличить количество просмотров среди аудитории канала. Дескать, Собчак извинилась за якобы российское вмешательство в американские выборы. Спросили прямо:
- Действительно извинялись или это передергивание?
- Вы можете посмотреть программу Аманпур, — отвечает Собчак.
- Я посмотрел.
- Я сказала, что у меня нет точных сведений — отличных от того, что мы видим по телевидению по поводу расследования вмешательства России в американские выборы. Я сказала, что если это действительно так, тогда что я могу сказать? Могу только извиниться. Потому что ни одна страна не должна вмешиваться в дела другой страны. Это, кстати, касается и Америки тоже. Я считаю, что и Америка не должна вмешиваться ни в российские выборы, ни в украинские выборы.
Из института Гарримана Собчак уехала не с пустыми руками: директор — американский специалист по постсоветской внешней политике Тимоти Фрай подарил ей копию своей статьи двадцатилетней давности. Писал он тогда об отце Ксении Анатолии Собчаке, первом избранном мэре Санкт-Петербурга.
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