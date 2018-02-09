В Росимуществе Дагестана идет выемка документов

В Управлении Росимущества по Дагестану проходит выемка документов. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики, речь об обысках пока не идет.

Между тем в пресс-службе администрации Дербентского района Дагестана заявили, что глава района Магомед Джелилов не задерживался силовиками и находится на работе. Тем самым они опровергли заявления некоторых СМИ, что чиновник был задержан.

В середине января в Дагестан прибыла спецгруппа Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генпрокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти. В понедельник были арестованы врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и экс-министр образования Шахабас Шахов. Следствие подозревает их в превышении полномочий при выделении земли в столице республики. Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство в отставку, а новым премьером стал Артем Здунов.