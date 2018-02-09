Таганрогских таможенников взяли в момент получения взятки у предпринимателя

От семи до 12 лет тюрьмы грозит двум высокопоставленным сотрудникам Таганрогской таможни за вымогательство взятки у частного предпринимателя, которого они таким образом "уговаривали" перейти на упрощенную процедуру досмотра, сообщила пресс-служба Южного СУ на транспорте СКР. Обнародована запись со скрытой камеры наблюдения.

Задержали заместителя начальника таможенного поста "Куйбышево" и главного таможенного инспектора 15 октября минувшего года, сразу после получения 15 тысяч рублей. Первый "транш" был передан бизнесменом тремя днями ранее, хотя первоначально сотрудники расположенного на границе с Украиной пункта пропуска требовали 100 тысяч рублей, в противном случае угрожая отправить "Газель" с товаром на полный таможенный досмотр, который обычно растягивается на две недели.

Предприниматель уговорил таможенников понизить "ставку" до 30 тысяч, а сам платеж разбить на две части, после чего обратился в полицию. Воспользовавшихся служебным положением сотрудников взяли с поличным.

Уголовное дело в их отношении передано в суд, мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.