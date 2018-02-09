Родители выпрыгнули из окна, оставив в огне трех детей

Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех маленьких детей в результате пожара в Нижегородской области, их родителям удалось спастись, выпрыгнув из окна, передает РИА Новости.

Как сообщает управление СКР по региону, трое детей погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Афонино Кстовского района Нижегородской области. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

В результате пожара в однокомнатной квартире на втором этаже двухэтажного дома, погибли мальчики 2012, 2013 и 2017 годов рождения.

По предварительным данным следствия, очаг возгорания находился возле двухъярусной детской кроватки. Родители, проснувшись и увидев возгорание, выпрыгнули из окна.

Известно, что 23-летняя мать состояла ранее на профилактическом учете, а осенью прошлого года дети изымались из семьи, помещались в приют и дом ребенка. В региональном управлении СКР отметили, что будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, снявших мать троих детей с профилактического учета.

В ГУМЧС по Нижегородской области сообщили, что сообщение о пожаре в доме на улице Парковая поступило в пятницу в 6:13 по московскому времени

Спустя 4 минуты после получения сообщения к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

По словам спасателей, когда они подъехали, уже происходило открытое горение квартиры на втором этаже, наблюдалось сильное задымление. Два человека просили о помощи из окна квартиры.

Пожарные спасли мужчину и женщину с помощью трехколенной лестницы. С их слов в квартире находились трое малолетних детей.

"Силами газодымозащитной службы незамедлительно была организована проверка всех помещений квартиры. К сожалению, на месте пожара были обнаружены тела троих детей без признаков жизни", — говорится в сообщении ведомства.

Проводилась эвакуация жильцов дома. Всего было эвакуировано 35 человек, никто из них не пострадал.