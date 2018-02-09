Вкладчикам ФПК начнут платить до конца февраля

Выплаты вкладчикам оставшегося без лицензии банка "Финансово-промышленный капитал " (ФПК) начнутся не позднее 22 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов. Прием заявлений и выплаты будут осуществляться через банки-агенты.

9 февраля Банк России отозвал у банка ФПК лицензию. Причина – неисполнение банком требований законодательства РФ, в том числе и в области противодействия отмыванию преступных доходов.

Также кредитную организацию подозревают в проведении теневых валютно-обменных операций, которые не отражены в бухгалтерском учете и отчетности, предоставляемой в Центробанк.