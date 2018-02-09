Российский Дом спорта открыт на Олимпиаде в Южной Корее

В пятницу, 9 февраля, в Канныне состоялось открытие российского Дома спорта. В торжественной церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Корея Александр Тимонин и исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев.

"Этот дом представляет собой российское гостеприимство. Сюда можно прийти, выпить чаю, съесть пряников. Для нашего фонда этот проект — один из важных", — приводит слова Катушева ТАСС.

По правилам Международного олимпийского комитета в российском Доме спорта нельзя будет проводить альтернативные церемонии награждения. Зато в нем планируются встречи с участниками Олимпиады и ветеранами-олимпийцами. Там же можно поболеть за российских спортсменов, наблюдая за видеотрансляциями соревнований.