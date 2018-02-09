Алиев назвал целью азербайджанцев возвращение в Ереван

Главной стратегической задачей Азербайджана является возвращение в Ереван, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Ереван является нашей исторической территорией, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться", — сообщил азербайджанский лидер, выступая на съезде правящей партии "Новый Азербайджан".

При этом он подчеркнул, что и молодое поколение, и международное сообщество должны знать, что Иреванское ханство, Зангезур и Гёйче являются "исторической землей" азербайджанского народа, передает РИА Новости.

Алиев также указал, что в вопросе Нагорного Карабаха международное сообщество поддерживает Азербайджан.

В Армении уже заявили, что подобные высказывания азербайджанского президента недопустимы.