Житель Читы атаковал камеру контроля скорости, сняв свой "подвиг" на видео

Камера, контролирующая соблюдение скоростного режима на улице Казачьей, расположенной в Антипихе — микрорайоне на восточной окраине Читы, на днях стала жертвой хулиганской выходки.

Двое молодых людей решили разобраться с техническим устройством, установленным на обочине дороги.

Пока один из них вел съемку, его "напарник" обошел камеру с тыла, взял разбег и в прыжке снес треногу с камерой, после чего участники "операции" ретировались.

Действиями юношей уже заинтересовались в правоохранительных органах.

"Поступило соответствующее заявление от представителя владельца данной видеокамеры. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются личности молодых людей и последствия падения данного технического прибора", — сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.