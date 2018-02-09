В Воронеже пройдет массовая лыжная гонка "Лыжня России-2018"

Завтра, 10 февраля, в Воронеже пройдёт массовая лыжная гонка "Лыжня России-2018". По традиции, разные дистанции участники будут преодолевать в спорткомплексе "Олимпик".

Сегодня, 9 февраля, можно подать заявку на участие в музее спорта. Те, кто не успеет, смогут зарегистрироваться и в день соревнований прямо на "Олимпике" – с 9 утра до 10:30. Для этого нужно взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, медицинский полис. Для участников до 17 лет включительно необходима справка от врача.

По программе, сначала стартует вип-забег, потом – торжественное открытие и в 12 часов начнутся гонки. Победители и призеры получат дипломы, медали и кубки.

Погода подвести не должна: синоптики обещают небольшой снег и температуру от нуля до –5 градусов. Поэтому ожидаемых участников – около 5 тыс. человек.