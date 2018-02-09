В Крыму посетовали, что на Западе нет политиков масштаба Рузвельта и Черчилля

На Западе сегодня нет политиков масштаба Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов на конференции в Ливадийском дворце, которая посвящена годовщине Ялтинской конференции 1945 года.

По словам Константинова, Рузвельт или Черчилль "умели подыматься над сиюминутными выгодами и личными амбициями ради достижения высокой цели", а нынешние политики с их попытками "бороться с Россией санкциями и бойкотами" смотрятся на их фоне жалко и убого. Он считает, что политика Запада в отношении России похожа не на геополитическую борьбу, а на мелкую месть склочников из коммунальной квартиры.

Как сообщает РИА Новости, Константинов заявил, что нынешняя Украина, как и Германия в 1945 году, нуждается в "четырех Д": демилитаризации, денацификации, децентрализации и демократизации".