Водитель задымившейся "Волги" устроил необычное ДТП в Смоленске

Многочасовой пробкой обернулась попытка "отважного" жителя Смоленска увести задымившуюся "Волгу" с дороги. Камера регистратора запечатлела странные маневры.

Массовое ДТП произошло около 11:30 в минувший четверг, 8 февраля, на проспекте Строителей. По утверждениям очевидцев, отечественную легковушку неожиданно окутали клубы дыма, а поскольку впереди был небольшой затор, водитель решил сдать назад. Сделал он это довольно резко, по пути зацепив одну машину, а потом въехал в сугроб. Следовавший позади владелец "Жигулей" начал пятиться и врезался в перестраивавшуюся иномарку.

В итоге четыре машины практически полностью перекрыли дорогу, образовалась внушительных размеров пробка. "Волгу" позже увез эвакуатор — на своих четырех она передвигаться не могла.