Кудрин прокомментировал "кремлевский доклад"

Публикацию "кремлевского списка" США предприниматели и представители власти России переживут, несмотря на то, что он уже оказывает некоторое негативное влияние, считает экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Как известно, 30 января минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошли 210 человек — почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели, передает РИА Новости.

Список не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем, он был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года.

В кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос, влияет ли "кремлевский список" на экономическое развитие России, Кудрин сказал: "Безусловно, он влияет. И сейчас этот список тоже влияет", — сказал Кудрин.

Кудрин надеется, что данный список "несущественно нарастит свои отрицательные пространства" и не будет большой эскалации негатива и санкций в отношении России. "Список этот мы, конечно, переживем", — подытожил Кудрин.