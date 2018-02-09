Фигуристы Забияко и Энберт заменят Тарасову и Морозова в командном турнире

Российская спортивная пара Наталья Забияко — Александр Энберт примет участие в командных соревнованиях по фигурному катанию. Ранее стало известно, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов больше не выступят за российскую команду, поскольку готовятся к индивидуальным состязаниям.

"При нынешнем расписании здравый смысл подсказывает, что лучше сделать замену. Мы нацелены на хорошее выступление в личном турнире тоже. Поэтому к нему нужно подойти во всеоружии", — цитирует Евгению Тарасову и Владимира Морозова "Интерфакс".

Наталья Забияко и Александр Энберт являются бронзовыми призерами чемпионата Европы 2018 года в парном катании. Именно им предстоит заменить Евгению Тарасову и Владимира Морозова в произвольной программе.

После первого дня командных соревнований по фигурному катанию россияне делят третье-четвертое места с японскими фигуристами, набрав 13 баллов. Лидируют же сборная Канады – 17 очков. Следом за ней расположились американские спортсмены (14).