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9 февраля 201813:15

Менеджер Роуз Макгоуэн покончила с собой из-за скандала с Вайнштейном

variety.com

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В США после долгой борьбы с депрессией покончила с собой 50-летняя кинопродюсер Джилл Мессик. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление семьи Мессик.

В 1997 году она работала менеджером актрисы Роуз Макгоуэн, известной, в частности, по сериалу "Зачарованные". Ранее актриса заявила, что именно в тот период обвиненный уже в десятках домогательств продюсер Харви Вайнштейн изнасиловал ее.

Макгоуэн при этом заявила, что Мессик не помогала ей в тот период, отмечает Fox News.

Между тем, в письме семьи Джилл Мессик отмечается, что в последние несколько месяцев многие женщины, в том числе и Роуз Макгоуэн, выступили с обвинениями в адрес Харви Вайнштейна.

При этом Макгоуэн, несколько раз общаясь с прессой, высказывалась не только против Вайнштейна, но и многих других. "Одной из них была Джилл, которая решила хранить молчание перед лицом клеветнических заявлений Роуз из страха дискредитировать многих, кто решил сказать правду", — цитирует издание письмо семьи Мессик.

Ее родственники также в свое заявлении напомнили, что именно Джилл первой выступила в защиту Макгоуэн. После того, как актриса публично заявила об изнасиловании, адвокат Вайнштейна Бен Брафман вовлек Мессик в разбирательство.

Он опубликовал электронное сообщение, в котором, как он заявлял, Джилл высказывалась в защиту его клиента, передает РИА Новости.

Теперь ее родственники говорят, что после разразившегося скандала для нее стало невыносимым видеть свое имя в заголовках прессы снова и снова, и это довело ее до психического расстройства.

Джилл Мессик как продюсер участвовала в производстве таких фильмов, как "Это все она", "Дрянные девчонки", "Фрида", "Зачинщики" и ряда других.

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