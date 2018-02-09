Машина отправила в полет корову и сломала опору газовой трубы во время ДТП в Крыму

Легковой автомобиль снес корову, решившую пересечь проезжую часть. Инцидент, произошедший в минувшую среду, 7 февраля, в селе Резервном в Балаклавском районе города федерального значения Севастополя, попал в объектив регистратора.

Водитель легковушки не успел уклониться от столкновения с животным, вышедшим на дорогу. В результате машина сбила корову, отправив ее в полет, после чего врезалась в опору газовой трубы.

"Буренка" покинула место ДТП самостоятельно, а вот владельцу серьезно поврежденного авто пришлось задержаться в ожидании помощи.