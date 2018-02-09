Огненная полоса: в Крыму самосвал случайно заземлил высоковольтную линию

Локальный конец света произошел в четверг в Бахчисарайском районе Крыма, где без электричества остались жители 21 поселка. Виновником "затмения" стал водитель самосвала, кузовом зацепивший высоковольтную линию во время сброса земли.

На сделанных очевидцем кадрах видна горящая вдоль опор земля по обе стороны от шоссе, по которому продолжают двигаться автомобили.

Представители "Крымэнерго" подчеркнули, что жители 21 села оставались без света всего 17 минут — в 18:36 их подключили к другой линии, а с оборванной сняли напряжение.

Пострадал ли водитель самосвала, по ошибке устроивший "огненное шоу", остается неизвестным.