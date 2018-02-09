Дмитрий Песков: сейчас не время для громких слов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле восприняли решение Спортивного арбитражного суда, отклонившего апелляции 47 российских спортсменов. Он заявил, что Россия продолжит отстаивать интересы своих атлетов, выразив сожаление по поводу недопуска россиян на Олимпиаду.

"Что касается решения CAS, мы сожалеем, мы принимаем во внимание решение этой судебной инстанции и, безусловно, мы продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои слова", — цитирует слова Пескова ТАСС.

На вопрос о реформировании Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства, пресс-секретарь президента РФ заметил, что "какие-то громкие слова про реформирование сейчас не время говорить".

"Главное — поддержать наших спортсменов: и тех, кто остался на родине, и тех, кто поехал сейчас в Корею и будет там выступать, вот, наверное, это сейчас главная наша задача", — добавил Песков.