СМИ: мост через реку Евфрат мог быть уничтожен специально

Переправу через реку Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор могло смыть из-за намеренного сброса воды на гидроэлектростанции Эт-Табка. ГЭС контролируют подразделения оппозиции, которые подчиняются международной коалиции.

6 января они специально открыли шлюзы, подняли уровень воды в реке на несколько метров и ускорили течение. Хотя в регионе давно не шли серьезные дожди, поэтому никакой технической необходимости в экстренном сбросе не было, пишет газета "Красная звезда" со ссылкой на сирийских специалистов.

Главные цели оппозиции, считают собеседники издания, – разрушить мост и не допустить укрепления власти официального правительства Республики на левом берегу Евфрата.

Стоит отметить, что внезапные и необъяснимые открытия шлюзов на плотине Эт-Табка происходили и раньше. Например, в сентябре прошлого года подразделения Сирийской армии пытались штурмовать Евфрат, чтобы выбить террористов с его берегов. При этом российские военные подметили: как только армия Арабской Республики начинала переправу, течение в реке ускорялось в два раза, а уровень воды стремительно поднимался. Что, конечно, сильно мешало штурму.

Дождей в районе Дейр-эз-Зора в то время также не было. Поэтому военные предположили, что основная причина подъема уровня Евфрата – опять сброс воды на ГЭС. Тогда ее тоже контролировали подразделения оппозиции, связанные с международной коалицией.

Мост через реку Евфрат построили российские военные. Возвели его 23 сентября 2017 года, а 1 октября передали сирийским властям. Длина переправы – 212 метров, а грузоподъемность – 60 тонн.