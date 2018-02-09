Песков отказался говорить о новом расследовании Навального

Кремль не будет комментировать так называемое расследование оппозиционера Алексея Навального о якобы незаконных действиях Олега Дерипаски. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее представитель Дерипаски заявил РИА Новости, что обвинения Навального лживы и не имеют никакого отношения к действительности, и бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.