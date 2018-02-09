"Азербайджанский Ереван": Алиеву посоветовали почитать энциклопедию и вспомнить слова отца

В Армении прокомментировали слова азербайджанского президента Ильхама Алиева о том, что азербайджанцы должны вернуться на свою историческую территорию — в Ереван. Там восприняли эти заявления как выдвижение территориальных претензий.

Вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов напомнил Алиеву, что его отец, бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев заявлял, что" азербайджанцы с турками — одна нация, два государства". Как сообщает "Интерфакс", Шармазанов посоветовал лидеру Азербайджана заглянуть в энциклопедии.

"Посмотрите, откуда пришли тюркские племена — из Средней Азии и Алтая. А что такое историческая Армения? На востоке до границы стыка рек Аракс и Кара — историческая Армения", — сказал политик.

Ранее Ильхам Алиев, выступая на VI съезде правящей партии, заявил, что азербайджанцы не должны "забывать о своих исторических землях". "Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зангезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир", — сказал он.