Титов хочет перевести Россию с нефти на молоко

Россия должна отказаться от нефтяной зависимости и перейти на молочную зависимость, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Мы должны отойти от нефтяной зависимости и перейти на молочную зависимость. Молочную, зерновую, станкостроительную, инновационную... Необходимо, чтобы вся страна не только потребляла свои продукты, но еще и на экспорт поставляла", — сообщил он во время посещения Кореновского молочно-консервного комбината в Краснодарском крае.

Чтобы это произошло, в России должно быть выгодно и удобно производить продукцию, подчеркнул омбудсмен.

Говоря о специализированной электронной системе ветеринарной сертификации "Меркурий", уполномоченный по правам предпринимателей отметил, что на таких сложных производствах как молочное, вводить ее пока рано.

"Сегодняшние тестирования системы говорят о том, что она очень часто выходит из строя. А если она выходит из строя, то все это киснет, продукты портятся. Поэтому мы сегодня стоим за то, чтобы "Меркурий" все-таки пока вводили на отдельных видах продукции, например, на мясе", — пояснил РИА Новости Борис Титов.