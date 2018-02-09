Зазывалы "пытают" москвичей рекламой

Заглушить "двигатель торговли" требуют москвичи — громкая и навязчивая уличная реклама в буквальном смысле мешает людям жить. Под окнами домов в мегафоны кричат зазывалы, а магазины все чаще используют для привлечения покупателей аудиоролики. Бесконечные повторы рекламных объявлений — настоящая пытка для соседей. Как бороться с нарушителями тишины?

Семья Алисы Бухаровой живет как будто на вокзале. Монотонные объявления за окном раздаются с утра до вечера. Только не о прибытии поездов — о распродаже одежды. Дочка Алисы уже забыла, что такое дневной сон.

"Она сейчас болеет, она на антибиотиках и спит с нами. И ей очень сложно спать, особенно утром, когда они начинают вещать. Это просто бесит до такой степени, что я ловлю себя на мысли, что ни о чем другом я не могу думать", — жалуется Алиса Бухарова.

Дом Алисы стоит вплотную к Ленинградскому проспекту. К шуму машин жильцы привыкли. Но "двигатель торговли" заглушает двигатели проезжающих мимо автомобилей. У промоутера даже стремянка есть, чтобы докричаться до каждого.

- Вы понимаете, что люди в дневной сон пытаются детей уложить, а вы орете так?

- Как я ору?

- Довольно громко. У вас громкоговоритель, он довольно мощный.

- А он не на максимуме.

- То есть вы не считаете, что вы громко работаете?

- Возможно.

Проверяем громкость с помощью шумомера. Уровень прыгает до 80 децибел, когда у дома положено только 70. И это при том, что зазывала явно выкрутил мегафон на минимум. Через пару минут из магазина выходит продавец. Кажется, на подмогу. Но причина куда банальнее.

- Меня попросили передать, чтобы он работал и не отвлекался.

А это уже Арбат. Мужчина в ярко красной шапке-ушанке под народные мотивы приглашает народ в торговый центр. В двух шагах от библиотеки. Атмосфера в читальном зале, где привыкли переговариваться шепотом, как на ярмарке. Пачка жалоб от посетителей растет.

- Пишут, что реклама выступает в роли пытки психологической.

Даже классический прием библиотекаря — шикнуть на громких промоутеров — не работает, а полиция только делает замечание.

"На то время, пока идет контроль, они делают звук приемлемый, как только уезжают контролирующие службы, сразу же начинается повтор", — объясняет Татьяна Мошковская, заместитель директора библиотеки истории русской философии и культуры "Дом А. Ф. Лосева".

При виде съемочной группы зазывала легким движением руки убирает микрофон, благо ушанка помогает, и начинает плести небылицы.

- Я не работаю нигде.

- Просто так одеваетесь?

- Мне просто так по кайфу. Я рассказываю просто от себя, стою тут энтузиазмом занимаюсь.

Привлечь к ответственности промоутеров сложно. Закон о рекламе запрещает только передвижные громкоговорители, других ограничений на шумные акции в нем не прописано.

"Даже если мы пропишем такую норму, что запрещена реклама, превышающая определенное количество децибел, это тоже будет сложно, потому что они скажут: а мы не рекламируем, мы просто уговариваем", — объясняет Инна Святенко, председатель комиссии Московской городской думы по безопасности.

Есть также закон о тишине, который запрещает шуметь с 23 до 7 часов утра. Но ночью промоутеры, как правило, не работают. Похоже, единственный вариант для жильцов, пытаться мирно договориться с зазывалами, чтобы не портить друг другу нервы.