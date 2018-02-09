Тулеева допросили по делу о вымогательстве акций

Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева допросили в качестве свидетеля по делу о вымогательстве акций АО "Разрез "Инской", передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Обвиняемыми по делу проходят восемь человек, среди них – два бывших зама губернатора и экс-руководитель управления СК по Кемеровской области.

Допросить Тулеева собирались еще несколько месяцев назад, однако планы пришлось пересмотреть из-за болезни губернатора. Тулеев встретился со следователями в конце 2017 года. В СК уточнили, что он "не чинил препятствий следствию". Иные подробности допроса не разглашаются.

В ноябре 2016 года после задержания двух своих замов Тулеев на пресс-конференции заявил, что обвинения в адрес его подчиненных абсурдны и выразил мнение, что произошедшее является оказать давление на него.

В настоящее время расследование по уголовному делу завершено, обвиняемые знакомятся с материалами – они составили 115 томов. Всем восьми фигурантам предъявили обвинения по статье "Вымогательство", представителей СК также обвинили в превышении должностных полномочий. Бывшего главу управления СК по области Сергея Калинкина обвинили еще в получении взятки двумя автомобилями BMW X5.