"Главаря международной хакерской сети" Медведева выдадут США

Россиянин Сергей Медведев, который был задержан в Таиланде, будет экстрадирован в США.

31-летний Медведев был задержан в Бангкоке 2 февраля неподалеку от своего дома, сообщает ТАСС. В стране он проживал около шести лет. Следователь Натхапон Ратанамонгколсак заявил, что его задержание стало результатом международной операции силовиков, основным организатором которой выступила американская сторона.

"Это одна из самых масштабных спецопераций против международных преступных синдикатов, проведенных Минюстом США", — сказал следователь.

По его словам, Медведев – "глава преступной организации, деятельность которой затронула мировую экономику". Используя анонимность киберпространства, он занимался противозаконными вещами. При расчетах он использовал криптовалюту, чтобы скрыть свое местоположение и избежать ареста.

Между тем американский Минюст ранее сообщил, что в США были задержаны 13 человек – члены группировки Infraud, ущерб от действий которой составил по меньшей мере 530 миллионов долларов. Они занималась изготовлением фальшивых удостоверений личности, отмыванием денег, подделыванием кредитных карт и мошенничеством. Среди задержанных — граждане США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии и Сербии. Сама группировка была создана в 2010 году гражданином Украины Святославом Бондаренко. В 2015 году после его исчезновения организацию возглавил Сергей Медведев.

Ранее Испания выдала США россиянина программиста Петра Левашова. Американцы обвиняют его в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. В США задержанный был помещен в маленькую одиночную камеру размером 2х2 метра, ему не дали ни матрас, ни подушку – лишь подстилку толщиной 1 сантиметр. Ему также запретили прогулки на свежем воздухе, телефонные звонки родственникам и общение с другими заключенными. Российские дипломаты обратились к Госдепартаменту и Минюсту США с требованием обеспечить Левашову нормальные условия содержания в тюрьме.