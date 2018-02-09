Меж двух хитов: певица Натали рассказала, куда пропадала

В конце 1990-х хит "Ветер с моря дул" прославил певицу Натали, но вдруг она пропала с эстрады и, казалось, больше поклонники ее не услышат. Однако через несколько лет – новый выход на сцену и в эфир. И вновь с хитом. "О боже, какой мужчина!" в ее исполнении звучал не только повсюду в России, но даже в отелях на заграничных курортах.

Слова из этой песни Натали, пожалуй, может в полной мере адресовать своему мужу, с которым она познакомилась, когда ей было всего 16 лет, и все эти годы они вместе не только как семья, но и как творческий союз.

Сейчас Натали – мать троих сыновей. Хотя поначалу пришлось пережить и выкидыш, и замершую беременность, и – после этого — страх рожать, и опасение, что дети – это несвобода.

Теперь Натали говорит, что в ее положении дети – это как раз-таки и есть свобода. "Они меня освобождают от образа артистки, от иллюзорного этого артистического состояния, которое очень долго на меня давило. Дети – это реальная жизнь!" – говорит певица.

О том, как родился хит "Ветер с моря дул", и что происходило в жизни Натали до момента, когда она вновь заблистала на сцене с хитом "О боже, какой мужчина!", певица рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".

А еще ведущий получил от Натали, как мамы троих детей, мастер-класс по пеленанию новорожденных. Вскоре эти навыки ему пригодятся: Борис Корчевников, по его признанию, вскоре готовится стать отцом.