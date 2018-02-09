Путин и Макрон созвонились по телефону

Состоялся телефонный разговор между президентами России и Франции. Владимир Путин и Эммануэль Макрон осудили актуальные проблемы российско-французских и международных отношений. В том числе, был затронут вопрос подготовки визита французского лидера в мае в Россию, и его участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Путин и Макрон также дали положительную оценку набирающей темп работе российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог".

Говоря о ситуации в Сирии, главы государств выразили заинтересованность в продвижении межсирийских переговоров в Женеве с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога, сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля.