Массовое ДТП в Ленинградской области попало в объектив регистратора

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на днях в окрестностях Шлиссельбурга в Кировском районе Ленинградской области.

Водитель легковушки по неустановленной пока причине потерял контроль над своим транспортным средством и зацепил другое авто, после чего вылетел на встречную полосу, где получил мощный удар в область переднего пассажирского места.

Автор видео, ехавший следом за машиной, попавшей в ДТП, успел увернуться, выехав на обочину.

По предварительной информации, все участники аварии остались живы, количество пострадавших и характер полученных ими травм не уточняется.