Парад планет, "Лыжня России" и Масленица: все самое интересное про выходные в Москве

В столице открывается фестиваль "Московская масленица": карнавальные шествия, спектакли, концерты и, конечно, блины. Будет возможность и избавиться от лишних калорий на традиционной гонке "Лыжня России". Куда пойти на выходные?

Хотя до начала масленичной недели еще пара дней, в Москве уже начинают гулять и веселиться. По всему городу уже разносится запах блинов — сегодня открывается фестиваль "Масленица". Горожан и гостей столицы ждет масса развлечений: еда, народные гуляния, концерты, квесты и мастер-классы. В городе будут работать 25 фестивальных площадок.

На Новом Арбате каждый день будут проходить карнавальные шествия. На Тверском бульваре можно познакомиться с таинственным обрядом закликания птиц, чтобы весна к нам быстрее пришла, и снега в мае не было. А на Семеновской площади можно будет не только наесться блинами, но еще и научиться их по-разному готовить — на дрожжах, на кефире, на манке. Обещают более 100 рецептов — традиционных и оригинальных — например, блины с начинкой из селедки и черного хлеба с луком.

Манежная площадь — одна из главных площадок, где проходит так называемая Царская масленица. С утра до вечера здесь будут ходить скоморохи, играть с гостями в разные народные игры, а по вечерам зазывать на красочные спектакли. Сюрпризов будет немало! Продлится фестиваль с 9 по 18 февраля.

В Artplay открылся Международный фестиваль видеоарта "Сейчас и потом" — это необычные цифровые проекты от лучших видеохудожников из 72 стран мира. Глядя на их работы, стираются все грани между виртуальностью и реальностью. Вход на фестиваль строго для посетителей с богатым воображением.

10 февраля в Химках пройдет "Лыжня России". Принять участие в забеге смогут все желающие от 9 лет. Самые шустрые лыжники получат награды, а остальным вручат памятные призы. Не забудьте только зарегистрироваться.

И еще одно зрелище: в выходные москвичи смогут наблюдать на небе уникальный парад планет. До восхода Солнца в одну линию выстроятся Марс, Сатурн и Юпитер. Увидеть это редкое явление можно будет без бинокля, но при безоблачной погоде. Именно такую нам обещают синоптики в эти выходные.

10 и 11 февраля в Исторический музей в честь его дня рождения можно попасть совершенно бесплатно. Помимо постоянной экспозиции и выставок посетителей уже при входе в музей будут встречать реконструкторы, которые продемонстрируют старинные костюмы, оружие и расскажут о культуре разных эпох.