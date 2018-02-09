Скончавшийся за рулем водитель устроил массовое ДТП на юге Москвы

Потерявший сознание за рулем водитель спровоцировал массовую аварию на юге столицы. Сам виновник ДТП скончался до приезда инспекторов и скорой помощи. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

Инцидент произошел во второй половине дня в минувший четверг, 8 февраля, напротив дома 56 по Варшавскому шоссе. Выезжавший с Проектируемого проезда №2305 владелец джипа Nissan, как видно на кадрах, врезался в бок фургона Mercedes-Benz, после чего грузовик вылетел на обочину и протаранил припаркованный Honda Civic.

Достучаться до водителя внедорожника очевидцам не удалось — мужчина скончался, не приходя в сознание. Другие участники ДТП в аварии не пострадали.