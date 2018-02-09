В Пхенчхане началась церемония открытия зимних Олимпийских игр

В южнокорейском Пхенчхане стартовала церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. В ней принимают участие спортивные делегации из 92 стран. Среди них и российская команда, которая выступит на турнире под нейтральным флагом. Вживую на стадионе за церемонией открытия наблюдают 35 тысяч зрителей.

Среди почетных гостей присутствуют президент КНДР Ким Ен Нам, вице-президент США Майкл Пенс, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Франции Эмманюэль Макрон и генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт.

Известно, что наша команда в составе 80 спортсменов пройдет на церемонии открытия под 55-м номером между сборными Австрии и Узбекистана. Олимпийский флаг, под которым выступит российская делегация, будет нести назначенный оргкомитетом Игр волонтер.