В Пхенчхане началась церемония открытия зимних Олимпийских игр

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Олимпиада-2018 2 часа назад
В Пхенчхане началась церемония открытия зимних Олимпийских игрЧитайте нас в Telegram
В южнокорейском Пхенчхане стартовала церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. В ней принимают участие спортивные делегации из 92 стран. Среди них и российская команда, которая выступит на турнире под нейтральным флагом. Вживую на стадионе за церемонией открытия наблюдают 35 тысяч зрителей.
Среди почетных гостей присутствуют президент КНДР Ким Ен Нам, вице-президент США Майкл Пенс, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Франции Эмманюэль Макрон и генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт.
Известно, что наша команда в составе 80 спортсменов пройдет на церемонии открытия под 55-м номером между сборными Австрии и Узбекистана. Олимпийский флаг, под которым выступит российская делегация, будет нести назначенный оргкомитетом Игр волонтер.
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