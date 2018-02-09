ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5 процента годовых

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 25 пунктов – до 7,5 процента годовых, передает ТАСС. Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, краткосрочные риски ослабли, отметили в регуляторе.

В январе инфляция в России снизилась до 2,2% в годовом выражении.

Следующее решение по ключевой ставке Центробанк примет 23 марта.