Умер актер, певец и поэт Дмитрий Бузылев

На 62-м году жизни скончался актер театра и кино, поэт, композитор Дмитрий Бузылев.

В Союзе кинематографистов РФ сообщили, что он умер после тяжелой продолжительной болезни. С октября прошлого года она находился в больнице. Прощание с актером состоится 11 февраля в Доме кино, его похоронят на Пыхтинском кладбище в Москве, передает РИА Новости.

Дмитрий Бузылев — представитель старинной цыганской династии Бузылевых. Зрители помнят его ярким ролям в фильмах "Табор уходит в небо", "Жестокий романс", "Сибириада", "Очи черные", "Мужики" и других.